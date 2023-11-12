تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية بنطاق محافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.