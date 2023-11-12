مئات النشطاء الكينيين يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة بشأن إنتاج البلاستيك

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 09:41 ص

تظاهر مئات من نشطاء البيئة في العاصمة الكينية نيروبي، للمطالبة بفرض القيود الصارمة على إنتاج البلاستيك، قبل اجتماع للتفاوض على معاهدة عالمية للبلاستيك.

وذكرت وسائل الإعلام الكينية اليوم الأحد أن ممثلو أكثر من 170 دولة يجتمعون غدا الاثنين في نيروبي للتفاوض بشأن الإجراءات الملموسة التي يجب تضمينها في معاهدة عالمية ملزمة لإنهاء التلوث البلاستيكي.

وأشارت إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "أزمة بلاستيكية = أزمة مناخية" و"إنهاء التعرض السام لأجيال متعددة"، لافتة إلى أن الأمم المتحدة اتفقت العام الماضي على الانتهاء بحلول عام 2024 من أول معاهدة عالمية للأمم المتحدة لمعالجة آفة المواد البلاستيكية.

وأوضحت أن اجتماع الغد في نيروبي يعد فرصة لمناقشة مسودة معاهدة نُشرت في سبتمبر تحدد المسارات العديدة لمعالجة مشكلة البلاستيك، لاسيما عقب تضاعف الإنتاج العالمي للبلاستيك منذ بداية القرن ليصل إلى 460 مليون طن ويمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم أي تحرك.