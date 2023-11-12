كوريا الجنوبية وفرنسا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 09:40 ص

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بدءا من التهديدات الكورية الشمالية وحتى الحرب في أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الكوري خلال اللقاء بباريس على هامش حضور الدورة السادسة لمنتدى باريس للسلام، وفقا لوكالة ألأنباء الكورية "يونهاب"، جهود سول من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، معربا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفضاء والطاقة النووية.

كما طلب بارك، استمرار اهتمام فرنسا ودعمها لمحاولة كوريا الجنوبية إقامة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن دعمها الكامل لجهود كوريا الجنوبية من أجل السلام الإقليمي، موضحة أن التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين تعمل كأساس متين لتعزيز التعاون.

واستعرض الجانبان وجهات النظر حول الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفقا على التعاون الوثيق في القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بكوريا الشمالية وأوكرانيا.