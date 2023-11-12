أشهر شعراء فلسطين.. بكلماتهم أصبحوا صوت الشعب ضد الاحتلال

الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاحتلال منذ سنوات طويلة والحصار والعدوان الإسرائيلي تمكن من الصمود ونشأ في وسط كل هذه الظروف الأطباء والمهندسين والشعراء وجميع المهن والمهارات تفوقوا فيها وخرجوا ليبدعوا في شتى المجالات وكان للشعر والكلمة والكتابة دور خاص في الدور الذي يقوم به الفلسطينيون ضد الاحتلال الصهيوني من خلال الشعر حيث ظهر عدد من الشعراء الذين يعدوا من أشهر الشعراء بالوطن العربي ولهم تأثير كبير بما قدموه.

فقد وثق الشعر الحياة التي يعيشها الفلسطينيين وسط الاحتلال للتعبير عن مشاعرهم ضد الظلم ومعاناتهم، ومشاعر الحب أيضًا وتحولت قصائد شعراء فلسطين بكلماتها إلى رموز حية تعبر عن التحدي والإصرار للحصول على الحرية وأن الاحتلال لا يستطيع قمعهم وقمع حرياتهم، ومن أشهر الشعراء الفلسطينيين:

-محمود درويش:

أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن ويعتبر أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه.

-توفيق زياد:

يعتبر سياسيًا وشاعرًا وكاتبًا فلسطينيًا شهير، اشتهرت العديد من قصائده في العالم العربي، وشغل منصب رئيس بلدية الناصرة لسنوات عديدة.



-سميح القاسم:

من الشعراء الفلسطينيين المعروفين في العالم العربي، وارتبط اسمه وشعره بالمقاومة والقضية الفلسطينية، ومن أشهر قصائده قصيدة تحمل اسم "الانتفاضة".



-تميم البرغوثي:

يعتبر شاعرًا وسياسيًا وكاتبًا صحفيًا فلسطينيًا ومن أشهر الشعراء في الوطن العربي وله كلمات مؤثرة عن الشعب والقضية الفلسطينية.



-إبراهيم طوقان:

الشاعر عرف بوطنيته وقوميته وتميز بكتابة الأناشيد الوطنية التي أصبحت ترددها الشعوب العربية في كل مكان وأبرزها “موطني والفدائي ويا شهيد الوطن”.



-فدوى طوقان:

شاعرة أخت الشاعر إبراهيم طوقان، وهي من أهم شعراء الأرض المحتلة وأدباؤها في القرن العشرين، وقال عنها الراحل محمود درويش بأنها أم الشعر الفلسطيني وشاعرة المقاومة الفلسطينية.