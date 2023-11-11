كرم جبر: مصر تحافظ على أرضها ولن تتخلى عن دعم الفلسطينيين.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أن الرئيس السيسي لا يبحث عن زعامة، ولكن يبحث عن حلول لإنهاء ووقف إطلاق النار في غزة، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال كرم جبر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة لتغطية فعاليات القمة العربية الإسلامية بالرياض، إن مصر تشارك في القمة العربية الإسلامية بقرارات واضحة وصريحة بشأن فلسطين، كما أن الرئيس السيسي تصدى بقوة وحسم لمنع تهجير أهالي غزة.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن الله يمنح مصر رئيسا كل فترة زمنية يدافع عن الأمن القومي ويلتف حوله المؤيد والمعارض، كما أن المرحلة الحالية تتطلب رئيسا من أبناء القوات المسلحة.

وتابع: رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة ولكن مصر لم تتخلى عن موقفها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموقف المصري يتسم بالعقلانية الشديدة، كما أن الرئيس السيسي حريص على عدم الدخول في معارك كلامية مع أحد.

وأكمل: بعض الأصوات التي كانت تنادي بفتح ومعبر رفح للمشاركة والدخول في حرب، أقول لكم: «حسن نصرالله زعيم المقاومة في لبنان رفض حرب إسرائيل».

ولفت، إلى أن مصر تحافظ على أرضها ولن تفرط في أي شبر من سيناء، ومصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة إلى سيناء، مضيفًا: «في 2012 تم الموافقة على قبول تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل الحصول على 200 مليار دولار على 10 سنوات».