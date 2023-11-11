الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن أن 7 سيارات إسعاف تعمل فقط من أصل 18 سيارة بقطاع غزة.

ويستهدف جيش الاحتلال سيارات الإسعاف منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة هذا بالإضافة إلى المستشفيات التي قام باستهدافها وتسبب في استشهاد المئات من النساء والأطفال والمرضى.

من ناحية أخرى أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، إن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بُعد 20 مترًا من مستشفى القدس في غزة، وكتبت على موقع "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم السبت: "إطلاق النار المباشر على المستشفى خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14 ألف نازح".

وأكدت أن المستشفى مهدد بالإغلاق بسبب نفاد إمدادات الوقود و"عدم وصول المساعدات"، من ناحية أخرى قدمت بعض الدول سيارات إسعاف كمساعدة لقطاع غزة، ومنها الكويت وتم إدخال 4 سيارات إسعاف كويتية من معبر رفح يوم الخميس الماضي.