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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى الفقي: مصر تسعي بكل جهودها لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر والباحث السياسي، إن الدولة المصرية تسعي بكل جهودها في حل القضية الفلسطينية، مضيفًا أنه لا يوجد فرق بين وزير خارجية إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا أن "بلينكن" يحضر مجلس الحرب على فلسطين لتشديد العنف ضد الأبرياء.

وأكد المفكر والباحث السياسي، خلال الجلسة النقاشية والتي حملت عنوان "غزة إلى أين " ضمن فعاليات مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لا نتصور حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأضاف الفقي، أن مصر لا تتخاذل في إرجاع الحق للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن للدولة المصرية لديها نفس طويل في مثل هذه القضايا، الأمر الذي يجعلها في أول الدول الداعمة للشعب الفلسطيني.

الجلسة النقاشية الباحث السياسي الدكتور مصطفى الفقي الدولة المصرية