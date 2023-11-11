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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غداً.. نظر محاكمة متهم بأحداث أبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، صباح غدا الأحد،  إعادة إجراءات محاكمته بالقضيه المعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.
وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

ابو النمرس احداث ابو النمرس بمجمع محاكم بدر زجاجات مولوتوف