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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس السيادة بالسودان يبحث مع الرئيس الإيراني بالرياض تعزيز العلاقات الثنائية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالمملكة العربية السعودية، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم السبت إن البرهان قدم، للرئيس الإيراني، شرحا حول مجريات وتطورات الأوضاع في السودان على ضوء ما قامت به قوات "الدعم السريع" من تمرد على الدولة والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها واستهدافها للمدنيين وتدمير البنية التحتية للدولة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعرب رئيس المجلس عن تطلع السودان لدفع وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها.
من جانبه أكد الرئيس الإيراني عزم بلاده على تمتين وتعزيز العلاقات بين السودان وإيران، مرحبا بعودة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى مكانة السودان الكبيرة والمهمة في المنطقة.

العلاقات الثنائية السعودية مجلس السيادة الانتقالي