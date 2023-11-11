وزير الرياضة يحضر فعاليات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور منافسات اليوم الثاني لمنافسات بطولة السباحة البارالمبية "سيتي" التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10إلى 12 نوفمبر الجاري.

أثني الوزير على حسن التنظيم ونجاح اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف ودور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى مؤكداً ان البطولة نجحت بإقتدار نتيحة الدعم الكبير التى تحظى به الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص “صبحي” على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة كبيرة من المشاركين بالبطولة، وسلم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين بالميداليات.



وتستكمل اليوم السبت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي"

التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة وهم:

المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا

واستونيا وفرنسا

وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.



من جانبه أكد عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية أن البطولة تشهد منافسات قوية ومن الصعب التكهن بمن سيتوج باللقب .

وقال أمين صندوق اللجنة: “مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات غداً”.

ووجه عماد رمضان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية أو الفردية.

