نواب الشيوخ يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض.. وموقف مصر ثابت ورافض لتهجير الفلسطينيين

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس السيسي امام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت بأنها كانت صوت كل عربي يبحث عن حل عاجل من أجل ايقاف عجلة الحرب ، والدخول الفوري للمساعدات لاهالي غزة.



وقال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ان الرئيس السيسي وضح موقف مصر الثابت الذي لا يتغير ولايقبل النقاش برفض تهجير الفلسطينيين ، وايقاف الحرب، والدخول الفوري للمساعدات ، وضرورة تدخل المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته الانسانيه ، والوقوف مع كلمة الحق ومعرفة حجم المعاناة وحالة المأساة التي يعيشها الاطفال وكبارالسن المدنيين في قطاع غزة من قطع المرافق وعدم دخول مساعدات تؤدي للموت البطيء لهؤلاء الابرياء .

وطالب التمامي في بيان له اليوم بضرورة خروج بيان للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية ، يوضح للعالم الغافل ، أن هناك دماء اطفال تستباح يومياً وعلي الجميع أن يعمل علي ايقاف هذا العدوان الغاشم الإنساني.

وفي نفس السياق ثمن النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن المطالب التي عرضها الرئيس السيسي خلال القمة العربية والتي تمثلت في الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم واضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته، لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى .

واضاف ابوحجازي ان الرئيس السيسي حدد في كلمته التاريخية مطالب للمجتمع الدولي للعمل على تحقيقها دون إبطاء، وحمل مجلس الأمن مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيقها دون إبطاء و أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما طالب بإجراء تحقيق دولي فيما تم ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولــى، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة، مشبها ما يحدث في غزة بأنه محاولة واضحة لإبادة بشرية تحدث كل يوم دون تدخل دولي حاسم .