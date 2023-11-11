ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة فالنسيا

تلقى فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضربة موجعة قبل ساعات قليلة من مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد، نظيره فالنسيا، على ملعبه سانتياجو برنابيو، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الريال، إصابة نجم الفريق، الإنجليزي جود بيلينجهام، وغيابه عن مباراة الليلة أمام فالنسيا، لينضم إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن مواجهة الخفافيش.

ونشر الملكي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار الأمامي في كتفه الأيسر نتيجة لإصابته بخلع في الكتف التي تعرض لها في وقت سابق».

وأضاف البيان: «وبناء عليه، سيغيب بيلينجهام عن مباراة اليوم ضد فالنسيا التي ستقام في الدوري الإسباني».

بيلينجهام

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أعلن قائمة الميرينجي التي تواجه فالنسيا، وشهدت غيابات بالجملة، حيث يغيب حارس المرمى كيبا بعد إصابته خلال عمليات إحماء فريقه قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت القائمة، غياب الجوهرة التركية أردا جولر بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ، بعد أيام قليلة من عودته لقائمة مباريات الملكي الأخيرة، بالإضافة إلى غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجير للإيقاف.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن وفي رصيده 18 نقطة.