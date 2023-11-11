القمة العربية الإسلامية.. رئيس الصومال: علينا إنقاذ الأطفال والنساء من بطش إسرائيل

قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ، إن غزة تعيش ظروفًا صعبة، معربًا عن حزنه لما يحدث في حق الأطفال والنساء.

وأضاف رئيس جمهورية الصومال، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية بالرياض، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": العالم وشعوبنا تشاهدنا ويطالبوننا بوقف العدوان الإسرائيلي، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع شيخ: "علينا أن نسعى لحماية كرامة الشعب الفلسطيني، كما علينا أن نتحدث عن هذا الأمر بكل جدية لإنقاذ الأطفال والنساء من بطش إسرائيل".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وصرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ مساء أمس الجمعة: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023".