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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يكبد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة بمحافظة غلغدود

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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كبد الجيش الصومالي اليوم السبت مليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مديرية عيل طير بمحافظة غلغدود في وسط البلاد.
وأوضح نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الصومالية اعتقلت قائدا ميدانيا، كما تمكنت من مقتل قيادي إرهابي.
وأشار العدالة إلى أنه خلال العملية نجحت القوات الصومالية أيضا من ضبط سيارة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية لنقل المتفجرات.
يذكر أن هذه العملية العسكرية هي واحدة من عدة عمليات ينفذها الجيش الصومالي في عدة مناطق بمحافظة غلغدود في وسط البلاد.

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