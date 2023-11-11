"صحة غزة": لم نعد قادرين على إحصاء عدد الشهداء والجرحى نتيجة انقطاع الاتصال بين المُستشفيات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن الوزارة لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، نتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات والتي تتعرض لعدوان عنيف منذ الليلة الماضية وبصفة خاصة مجمع "الشفاء" الطبي.

وأضاف القدرة، في تصريح صحفي مُقتضب، أن وزارته باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية ولم يعد مُمكنًا تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع الخروج من مجمع "الشفاء" الطبي وإلا تعرض لإطلاق النار.

وقال القدرة إن الصليب الأحمر الدولي أبلغ الوزارة بأن إسرائيل ترفض التنسيق لمرور سيارات الإسعاف، علما بأنه في وقت سابق من اليوم قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل في شمال غزة وسط أوضاع صعبة للطواقم الطبية نتيجة تكثيف القصف الإسرائيلي وتوغل الآليات الإسرائيلية.