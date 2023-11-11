جدول منتصف الفصل الدراسي الأول لمدارس "المتفوقين"

أعلنت الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023/2024 للصفين الأول والثاني.

وتنطلق اﻻمتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي 26 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.

وتقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach ، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge ، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.

كما تعتمد مدارس STEM طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

ويعتبر مشروع Capstone‏ التطبيق العملي لما درسه الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، حيث ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة في المشروعات يتعلم من خلالها الطلاب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية.

«معمل التصميم الرقمي» Fab‏ ‏: Labs‏

يساعد الطلاب في تصنيع نماذج المشروعات الخاصة بهم، والتدريب العملي في المعمل المرتبط بمخرجات التعلم، والارتباط بمعامل Fab Labs على مستوى العالم.

تقييم الطلاب

يتم التقييم المستمر للطلاب أسبوعيا وشهريا بما يتناسب مع طبيعة المادة لقياس تقدم الطالب في التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم فى ملف خاص بكل طالب.

كما يتم تقويم الطلاب في كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية بالنسب المئوية الموضحة على النحو التالي :-

اولا : اختبار ذو مواصفات خاصة ( ٣٠% ).

ثانيا : قياس مهارات التعلم التى يكتسبها طلاب Stem وتقييم المشروعات ( ٦٠% ).

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسي ( ۱۰% ).

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على ٦٠% من الدرجة النهائية .

وتعلن نتائج الطلاب بصفوف النقل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في موعد أقصاه نهاية شهر مايو من كل عام ويحق للطالب التظلم من نتيجة الامتحان في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وتقدم التظلمات للمدرسة التي ترفعها إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

نظام تقويم الصف الثالث

يتم تنظيم نظام التقويم الخاص بالصف الثالث وفقا للقرار الوزاري رقم 308 لعام 2013 والقرار 56 لسنة 2019، حيث يختار الطالب الناجح في الصف الثانى بمدارس المتفوقين أحد المجموعتين (المجموعة العلمية علوم أو المجموعة العلمية رياضيات).