تعليم بورسعيد تعقد ورشة عمل بعنوان لتنمية الوعي بالشئون القانونية

عقدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ورشة عمل بعنوان" تنمية الوعي بالشئون القانونية داخل المؤسسات التعليمية" لمديري المدراس الخاصة.

وتم انعقاد الورشة بمسرح مدرسة البطل محمد عبد الرحمن الاعدادية للبنات للمحاضر الاستاذ غريب عطية مدير الشئون القانونية.

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وتعليمات محمود بدوي مدير عام التعليم العام، واشراف الدكتورة دعاء البدوي مدير إدارة التدريب ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص.