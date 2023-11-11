افريكسيم بنك يطلق مشروع دراسة إنتاج 650 ألف برميل من النفط يوميا بنيجيريا

اعلن بنديكت اوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، عن اطلاق أول مشروع دراسة اعدادها نيجيريا في مجال إنتاج النفط.

وقال اوراما إن هذا المشروع يوفر 650 الف برميل من النفط يوميا، بما يضيف 4٪ من الناتج المحلي بنيجريا لمدة زمنية محدودة.

وأشار إلى إن هذا المشروع يمثل يمثل تكاملا كبيرا في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مضيفا ان هذا المشروع ثمين وذو قيمة ليس فقط لتحويل قطاع نفط بنيجيريا ولكن تحويله للقاره الافريقيه ككل بموجب انتاج اكثر من 500 الف برميل يوميا تقوم تصديرها ليكون بمثابه مصدر تصديري مهم.



واوضح انه سيحدث فارقا كبيرا مؤكدا على انه سيحدث فارقا كبيرا مما ادى الى دعم كبير من البنوك النيجيريه لتحقيق وتنفيذ هذا المشروع.