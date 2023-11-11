تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة بالدوري الممتاز

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح تشكيل الفريق أمام الجونة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر على استاد خالد بشارة في الجونة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويجري كولر عددا من التغييرات في تشكيل الأهلي أمام الجونة عما لعب به أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الأخيرة.

ويدرس كولر عودة محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن في ظل غياب أكرم توفيق بسبب الإجهاد العضلي، كما يدرس الدفع بمحمد مجدى أفشة في وسط الملعب بدلا من مروان عطية، بالإضافة إلى عودة حسين الشحات وأنتوني موديست في خط الهجوم بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس.

‏خط الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة.

‏خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

ويسعى فريق النادي الأهلي للوصول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إذ يأتي الأهلي في المركز الثاني خلفًا لبيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة.

ولعب الأهلي حتى الآن 4 مباريات وحقق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة، ويسعى للفوز اليوم في مباراته الخامسة وبفارق مباراة أقل عن بيراميدز ليصل إلى 15 نقطة في الصدارة.