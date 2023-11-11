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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المُشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

وقال المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، إنّ القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسُبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية؛ استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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