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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال العدل: وفاة أخي سامي أصعب لحظة في حياتي

جمال العدل
جمال العدل
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كشف المنتج جمال العدل، أن أصعب لحظة مرة بها في حياته هي موت شقيقه سامي العدل، مؤكدا أنه مر في هذه الفترة بأصعب لحظة في حياته.

وأوضح "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم أن والده كان رجلا جميلا، ولكن وفاة سامي العدل تشعره بالحزن، مضيفا: “موت سامي العدل هزني.. رغم إنه كان مريض قبلها بـ 20 يوم، وتوفي في شهر رمضان”.

وأشار جمال العدل، إلى أن الفنان الراحل سامي العدل، هو صاحب الفضل عليه، وليس هناك شخص أطيب أو أحن منه، مؤكدًا أن الفنان مدحت العدل لم يقدم أي عمل سيء، ودائمًا يقدم أعمالا جيدة.

اسما ابراهيم القاهرة والناس برنامج حبر سري جمال العدل سامي العدل