وزير الدفاع الأمريكي يشيد بالشراكة القوية مع الهند

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والهند عقب محادثاته اليوم مع نظيره الهندي راجناث سينج في نيودلهي.

وذكر بيان على موقع (البنتاجون) الإلكتروني إن الجانبين التقيا وسط ما وصفه أوستن بأنه "فترة تحول في العلاقات الأمريكية الهندية" حيث تقوم البلدان بتوسيع تعاونهما الصناعي الدفاعي وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين جيشيهما.

وبعد المناقشات التي استمرت طوال اليوم، والتي تضمنت أيضًا اجتماعات إلى جانب وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، أعلن أوستن عن المزيد من الخطوات التي سيتخذها البلدان لتعميق العلاقات. وتشمل هذه الخطوات اتفاقًا جديدًا للمضي قدمًا في الإنتاج المشترك لمركبات المشاة المدرعة، بناءً على التقدم الذي تم إبرازه هذا الصيف عندما أعلن البلدان أنهما سيتشاركان في إنتاج المحركات النفاثة.

وقال أوستنإن البلدين ناقشا أيضًا خطوات تعزيز أمن سلسلة التوريد ودمج توزيع السلع من الشركات الأمريكية والهندية.

وتابع: "من العمل معًا في الفضاء إلى تسخير الابتكارات المتطورة، أصبح التعاون الأمريكي الهندي أقوى من أي وقت مضى.هذه هي زيارتي الثالثة للهند كوزير للدفاع، وفي كل مرة نتخذ فيها خطوات جديدة لتعزيز شراكتنا الدفاعية مع الهند.”