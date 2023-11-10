بـ«هاتريك» بنزيما.. اتحاد جدة يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي

استعاد فريق اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، بفوزه على نظيره أبها برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن.

ونجح الاتحاد في اقتناص 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري السعودي، وذلك بعد فترة غياب عن الانتصارات استمرت لـ5 مباريات متتالية، في ظل تواجد المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، خاصة بعد خسارة الفريق من القوة الجوية العراقي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقاد المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، العميد للفوز على أبها، بتسجيله 3 أهداف (هاتريك)، جاءت في الدقائق 38 من ركلة جزاء، 67، و69 من زمن اللقاء.

وسجل إيجور كورنادو هدف اتحاد جدة الرابع في الدقيقة 54، بينما أحرز إيكامبي وفهد الجميعة هدفي أبها في الدقيقتين 51 و85 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، ارتقى اتحاد جدة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة، بينما ظل أبها بعد الخسارة في المركز الثالث عشر وفي رصيده 13 نقطة.