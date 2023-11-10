تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على قونيا سبور بالدوري التركي

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي فاز فيها فريقه طرابزون سبور على مضيفه قونيا سبور بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بابارا بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري التركي.

تواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 69، بدلًا من زميله إدين فيسكا.

ويعد هذا اللقاء، هو آخر مباريات محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

سجل ثنائية رفاق تريزيجيه، باول أوناتشو في الدقيقتين 59 و86، بينما جاء هدف قونيا سبور عن طريق لوكا بريب في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.