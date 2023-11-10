مسؤول عسكري: إسقاط مسيرة مسلحة استهدفت القوات الأمريكية في سوريا

قال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إن هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق “لقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي التنف في سوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

من جانب آخر، حيا نائب شيعي في البرلمان العراقي فصائل المقاومة العراقية بالمشاركة في ضرب قواعد”الشيطان الأكبر” الأمريكية.

وقال النائب حسن سالم عن فصيل عصائب أهل الحق الشيعية بزعامة الشيخ قيس الخزعلي على منصة إكس اليوم الجمعة” لاخيار لطرد الإحتلال الأمريكي من العراق وإيقاف العدوان الصهيوني على غزة إلا المقاومة”.