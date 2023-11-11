متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون مداخل مصنع عسكري في بريطانيا

السبت 11/نوفمبر/2023 - 01:06 ص

أغلق العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مداخل مصنع شركة "بي أيه إي سيستمز" في جنوب شرق إنجلترا اليوم الجمعة، مستهدفين أكبر مورد عسكري لبريطانيا، للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووقف نحو ٥٠ شخصا يلوحون بلافتة كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، والأعلام الفلسطينية، خارج مدخل الموقع في روتشستر بولاية كينت، حيث تقوم شركة "بي إيه إي" باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وفي أنظمة المراقبة، كما تجمع عشرات المتظاهرين عند مداخل أخرى.

وقالت شركة BAE إنها لم تصدر أي معدات مباشرة إلى إسرائيل، لكنها كانت المورد الرئيسي للطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز F-٣٥التي تستخدمها إسرائيل.