ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سلة الزمالك" يهزم الطيران ويتأهل لدور الـ8 بدوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 85 - 44 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء؛ ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:-
21 - 10
39 - 27 
62 - 35
85 - 44

شهدت المباراة تواجد نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في دور الـ8 من البطولة، بنظام الذهاب والعودة، على أن تكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، والمباراة الثانية يوم الجمعة.

يتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدي إداريين.

الزمالك نادي الزمالك الطيران