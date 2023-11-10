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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: إصابة عامل وتضرر قسم الطوارئ بمستشفى ميس الجبل جراء استهداف إسرائيلي

لبنان
لبنان
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أعربت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف إسرائيل لمستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر.

وحملت الوزارة السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو أن القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية.

وطالبت الوزارة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واعتبرت الوزارة أن حماية الصحة والسلامة العامة هي من أسمى الواجبات الإنسانية، ويجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.

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