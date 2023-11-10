أستاذة علوم سياسية: الأوضاع في غزة تفاقمت على جميع المستويات

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الأوضاع في غزة تفاقمت على المستويات كافة، خاصة الجانب الإنساني، مع فشل المحاولات لإقامة هدنة، وهناك تخوف من أن يصل الأمر إلى التهديد الأمني الإقليمي لدى المنطقة ككل.

وأضافت خلال مداخلتها بقناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى ومعركة السيوف الحديدية، يجرى تسخير معبر رفح، ومطار العريش للمساعدات الإنسانية والإغاثية، على الرغم من وجود عرقلة داخل قطاع غزة، ولا يزال المعبر مفتوحًا لاستقبال المساعدات وإدخالها.

وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى أن هناك هجمات مستمرة على غزة، بالإضافة إلى تخوف من توسع نطاق الحرب، ليشمل العديد من مناطق الإقليم، فهناك عمليات هجوم مكثف، ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجنوب اللبناني، ومصر لم ترضخ للسيناريوهات كافة، بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.