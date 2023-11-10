الدوري التركي.. تريزيجيه احتياطيًا مع طرابزون أمام قونيا سبور

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قونيا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري التركي.

ويستضيف فريق طرابزون سبور، اليوم الجمعة، نظيره قونيا سبور على ملعب بابارا بارك، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس تريزيجيه على مقاعد الاحتياط في مباراة اليوم، بعدما شارك بديلًا في مواجهة الجولة الماضية أمام فنربخشة، التي انتهت بفوز طرابزون بثلاثية مقابل هدفين.

ولم يسجل محمود حسن تريزيجيه، أي أهداف حتى الآن مع طرابزون سبور بالدوري التركي، واكتفى بصناعته لهدف وحيد، في 7 مباريات خاضها من أصل 11.

ويحتل طرابزون سبور، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي قونيا سبور في المركز السادس عشر وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: كان أيطن - ريان بانيا - دينزفيل - لارسن

خط الوسط: ميندي - أوزديمير - عبدالقادر عمر

وفي الهجوم: نيكولاس بيبي - أوناتشو - فيسكا.