يوم ترفيهي لأطفال «57357» ضمن فعاليات «أتوبيس الفن»

قدمت الإدارة العامة لثقافة الطفل، أمس الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الطفولة، خلال نوفمبر الحالي.

وضمن الفعاليات نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة، يوما ترفيهيا بمستشفى 57357 تضمن عددا من الورش والعروض الفنية المتنوعة لأطفال المستشفى، حيث نفذت الفنانة سارة علي ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق الكانسون الملون، قام الأطفال خلالها بالرسم ولصق قصاصات الورق الملون على أجزائها بأسلوب الموزاييك. إلى جانب تقديم عرض المهرج وعرض للعرائس، وتوزيع هدايا رمزية للأطفال.

وبالتوازي نفذ فنانو قصر الطفل ٢٥ يناير ورشا فنية وثقافية بروضة السيدة زينب تضمنت حوارا مفتوح بعنوان "آداب الطعام"، ومسابقة في المعلومات العامة نفذتها ريهام نبيل تحدثت خلالها عن أهمية النظافة للحفاظ على الصحة والجلوس حول مائدة الطعام واتباع الآداب العامة، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للرسم حر باستخدام ألوان الفلوماستر نفذتها مريم حسن، لرسم لوحات فنية العادات الغذائية السليمة وآداب تناول الطعام.

وفي مدرسة مبرة مصطفى كامل للصم والبكم، أقيمت ورشة بورق الفوم نفذتها مريم حسن، وورشة لعمل مجسمات للحيوان والفراشات بورق الفوم الملون والكانسون نفذتها فاطمة شعبان، ووفاء أبو الفضل.

الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وجاءت ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق برامج هيئة قصور الثقافة المخصصة للأطفال وطلاب المدارس.