انطلاق فعاليات القافلة الدينية الدعوية بقرية المنشية بكوم أمبو

انطلقت اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات القافلة الدعوية بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو ضمن سلسلة تنفيذ برنامج القوافل الدينية والدعوية، التى تأتى فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح .

من جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عقب إلقاؤه خطبة الجمعة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها " أن القافلة الدينية إستهدفت إدارة أوقاف كوم أمبو حيث شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف ، وتهدف القافلة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيداً عن الأفكار الهدامة لنواصل ملحمة تحقيق البناء والإنجاز فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

لفت إلى أن القافلة زارت مسجد الإمام على بن أبى طالب بقرية المنشية وسط إقبال كبير من أهالى القرية ، وتضمنت إلقاء خطبة الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية.

بالتوازى مع ذلك شهدت إدارة كوم أمبو أيضاً عقد البرنامج التثقيفى للطفل، وكذا عقد مقرأة الأئمة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب بقرية العتمور المستجد بحضور فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل الوزارة، والشيخ أحمد حسن حمدان مدير الدعوة والمراكز الثقافية.

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