اليونيدو: جهود لدعم الاستثمار في إفريقيا



طالب شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو"، بضرورة العمل علي حل التحديات التي تواجه اتاحة التمويل للدول النامية من خلال زيادة فرص الاستثمار واتاحة الخدمات للدول النامية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنية في إفريقياIATF2023 والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة.

وشارك بفعاليات الجلسة كلا من شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" وآباه أوفين، مدير التصدير والتنمية بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك، ووه كوجين، المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير و إيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك،



أضاف أن عمليات تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة داخل منطقة جنوب جنوب يسهم في تقليل المخاطر وتحقيق الاستدامة بالتنسيق مع الجهات المحلية والعمل.



أشار إلي ضرورة الوفاء باحتياجات الدول النامية من خلال العمل علي تعزيز التعان وحل القيود التي تواجه رأس المال البشري وسد فجوات التمويل المعيقة للتعاون الفعال بين مناطق جنوب جنوب القارتين وتني سياسات غير مقيدة للتعاون سواء مع البلدان أو المنظمات متعددة الأطراق، مشيرا إلي أهمية القضاء علي المجاعات التي تواجه البلدان النامية من خلال تنمية المشروعات وسلاسل الإمداد والتويل من الحكومة الصينية وكذلك تبني المبادرات التنموية.



وأضاف " ياو" أن اليونيدو تعمل دوما على دعم المشروعات القائمة على التنمية الصناعية وتوصي دائما لضرورة التعاون مع دول جنوب جنوب القارتين وخصوصا وأنها تمتلك تجارب ودراسات لنماذج ناجحة في القارة الإفريقية، بخلال طبيعة العمل التي تستهدف زيادة الاستثمار وتوقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية والإقليمية والتي على رأسها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسم بنك"، بغرض الاسهام في تسريع وتيرة التحول الصناعي لإفريقيا بما ينعكس علي تعزيز التنمية المستدامة.



وأشار إلي أن المؤسسات التنموية والتمويلية ينغي عليها تحديد الاجراءات العامة للعمل بصورة ويقين لتعزيز التعاون مع بلدان منطقتي جنوب جنوب ومراعاة ضمانات المخاطر.

