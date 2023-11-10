أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الحرية المسرحي في دورته التاسعة

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة، التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش.

وتتكون اللجنة من الدكتور أسامة رؤوف "رئيسا"، وعضوية كل من: الفنان عمرو عبدالعزيز، والدكتور إبراهيم حجاج، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتورة نيفين محمد كمال، والكاتب حمدي زيدان، والفنان إيهاب يونس.

ويشارك في المسابقة الرسمية بالدورة التاسعة ١٤ عرضا مسرحيا.

وتنطلق فعاليات الدورة التاسعة في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى 17 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، ومدير المهرجان محمد شحاتة، والمدير التنفيذي للمهرجان الفنان محمد طوسون، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدكتورة إيناس دياب.