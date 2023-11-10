فوز كلية التربية الرياضية في أسيوط بالمركز الأول في مسابقة مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي

أعلن مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز الدكتور محمد سيد حامد علي، المدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية التربية الرياضية، بالمركز الأول في مسابقة أفضل الأبحاث المنشورة دوليًا في مجال العلوم الإنسانية، والاجتماعية والفنون، والتي أطلقها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة فى شهر أكتوبر؛ لكليات العلوم الانسانية، والاجتماعية، والفنون، تحت إشراف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير المكتب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس؛ في القطاعات المختلفة بالجامعة؛ على النشر الدولي؛ لتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات، لافتًا أن جامعة أسيوط، قد خطت خطوات واضحة، وملموسة نحو الوجود في التصنيفات العالمية، مشيدًا بفكرة المسابقة، والتي تأتي متوافقة مع استراتيجية جامعة أسيوط، وتعكس ما تزخر به الجامعة من كوادر علمية، وبحثية متميزة؛ قادرة على جعل الجامعة في صدارة التصنيفات العالمية.

ومن جهته؛ أعرب الدكتور محمد سيد حامد، عن فخره وسعادته بهذا التكريم، والذى يعكس تقدير الجامعة للجهود العلمية، والبحثية لأبنائها الباحثين؛ مما يدفعهم نحو استكمال مسيرتهم البحثية، موضحًا: إن البحث جاء تحت عنوان:

Acute moderate-intensity exercise generally enhances cognitive control in young

Adults: A randomized controlled ERP study مستهدفًا ؛التعرف على تأثير ممارسة التمارين البدنية معتدلة الشدة على الوظائف الإدراكية للشباب في المرحلة الجامعية؛ حيث أثبتت نتائج الدراسة؛ تحسنًا في سرعة رد الفعل، بغض النظر عن صعوبة المهمة الإدراكية، بعد جلسة واحدة من التمارين، بالإضافة إلى زيادة في النشاط الكهربائي للدماغ، أثناء مجموعة من العمليات المرتبطة بمعالجة المعلومات البسيطة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه البحثي المستحدث؛ يمكن أن يسهم في توجيه استراتيجيات؛ لدعم العافية العقلية، وأداء العقل؛ من خلال ممارسة التمارين البدنية، والرياضية؛ مما يمكن أن يكون له تأثير على الأفراد من جميع الأعمار، والخلفيات.

جدير بالذكر، أن عدد الأبحاث المشاركة فى المسابقة (٥٣) بحثًا في مجال العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون، وتضمنت معايير تقييم الأبحاث: أن يكون منشورًا في مجلة دولية مصنفة ضمن قواعد البيانات العلمية web of science، أو scopus، وذات معامل تأثير مرتفع، وأن يكون البحث مُسجلًا عليه اسم جامعة أسيوط، وأيضًا مُسجل على google scholar للباحث، والإيميل الأكاديمي الجامعي.