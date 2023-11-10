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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

روجينا تكشف تفاصيل دورها في رمضان 2024

روجينا
روجينا
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تشارك روجينا في رمضان 2024 بعمل فني جديد على غرار مسلسل "ستهم"، في رمضان الماضي، بتقديم قضية إنسانية مهمة، لكن بشخصية جديدة ومختلفة.

وأوضحت روجينا أن دورها في المسلسل الجديد، صعب وشيق وجديدعليها، وقالت روجينا في لقاء إعلامي، إن مسلسلها الجديد يتناول "شخصية إنسانية تمس كل القلوب، الناس كلها ستتفاعل معها وتتعاطف معها".
وكرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين أسرة مسلسل "ستهم"، الذي شارك فيه مع روجينا، جهاد سعد، وياسين التهامي، وسلوى عثمان، ومحمد عبدالحافظ، وبيومي فؤاد، وآخرين، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
وللعام الثالث على التوالي، ستتعاون روجينا مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، بعد مسلسل "ستهم" في 2023، و"انحراف" في 2022.
ويُذكر أن روجينا حصلت بفضل مسلسل "ستهم"، على جائزتي أفضل ممثلة مصرية في الدورة السادسة من مهرجان الأفضل في لبنان، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية في 2023.

روجينا تكشف تفاصيل دورها في رمضان 2024 أفضل ممثلة جائزة أفضل ممثلة رمضان 2024 مهرجان الفضائيات العربية