وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه يوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري إلى الرياض، حيث يترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة السعودية الأفريقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة المقرر عقدها يوم 10 نوفمبر الجاري، والتي تنعقد تحت عنوان "شراكة مُثمرة"، حيث يستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، لا سيما وأن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي والعربي