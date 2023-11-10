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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تضبط 3482 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة

الجيزة .. تحرير ٢٣٠٨ محضر لمخابز غير ملتزمة بأوزان ومواصفات الخبز

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محضر شمل  ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٢٣١ مخالفة توقف وغلق و ١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٩  مخالفة لعدم وجود ميزان و  ٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد ٩٠٦ محضر مخالفة شملت  ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٠٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٣٨٨ عدم وجود شهادة و ١١١ مخالفة لتجار تموينين .
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات  من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ٦ الالاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و ١٠٤٠ كجم سكر تمويني و ٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و ٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي  و ٤٧.٥ طن قمح.

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

محافظة الجيزة ضبط ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لمخابز تحرير ٢٣٠٨ محضر لمخابز غير ملتزمة بأوزان ومواصفات الخبز ضبط ٦٨١ بطاقه تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية