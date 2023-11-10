غدًا.. البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الغد صلوات تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم بروض الفرج.



ومن المقرر أن يأتي ذلك بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة بجانب حضور شعبي غفير لأبناء الكنيسة.



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