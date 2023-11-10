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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدًا.. البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الغد صلوات تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم بروض الفرج.

ومن المقرر أن يأتي ذلك بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة بجانب حضور شعبي غفير لأبناء الكنيسة.

وتبث  الصلوات عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.

أبناء الكنيسة البابا تواضروس العذراء مريم بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي