فيديو.. الإعلامي نيشان يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

علق الإعلامي اللبناني نيشان، على الاقاويل المتداولة حول اعتناقه الدين الإسلامي، نافيا هذا الامر ومؤكدا أنه مسيحيًا ولم يعتنق الإسلام ولكنه في الوقت نفسه مطلع بشكل كبير على الدين الإسلامي والقرآن الكريم.

وقال نيشان في لقاء تلفزيوني على فضائية mtv: سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أمريكا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لأ هذه ليست هي المعضلة، ولكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي اؤمن بسيدنا يسوع المسيح.

وطرح المذيع مجموعة أسئلة لها علاقة بالدين الإسلامي على نيشان، ليختبر اضطلاعه على الدين الإسلامي، وفاجئه بالإجابة على جميع الأسئلة، مثل مرادفات قرآن وكم عدد أجزاء القرآن الكريم وعدد سور القرآن والآيات، وأقصر وأطول كلمة في القرآن وغيرها من الأسئلة.

https://www.instagram.com/reel/Czb3K3SuqTo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Czb3K3SuqTo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==