القبض على سائق وأب ونجله بحوزتهم حقيبة عملات أجنبية فى مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية" .

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.