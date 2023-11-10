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الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق وأب ونجله بحوزتهم حقيبة عملات أجنبية فى مصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية" .

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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