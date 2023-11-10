قيادى بحزب العدل: لا يوجد اقتصاد دون حريات أو سيادة قانون

قال شريف حمودة نائب رئيس حزب العدل، إن نقاشات حزب العدل مع المرشح الرئاسي فريد زهران في بداية التفكير علي الترشح كان أساسها جدية الترشح والقدرة علي المنافسة، وكان المحور المشترك هو الحفاظ على المكسب المتبقي من ٢٥ يناير وهو التعددية السياسية.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن صعوبة المهمة معلومة من أول يوم والأمر أصبح أصعب بعد ٧ أكتوبر وأحداث غزة وانصراف اهتمام الرأي العام إليها، مؤكدًا أنه يشعر بخطر علي الوضع الاقتصادي في مصر، فلا يوجد اقتصاد بدون حريات ولا سيادة قانون.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أزمة حتمية كان لابد من حدوثها ولكنها جاءت مبكرة فالدولة ضخت أموالًا ضخمة معتمدة بشكل كبير علي الاقتراض الخارجي والداخلي مما كان له أثره السلبي علي الاقتصاد المصري.