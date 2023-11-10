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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي يتفقد مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية

بوتين
بوتين
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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة "روستوف على الدون"، التي تشرف على العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك في طريق عودته من كازاخستان. 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف فجر الجمعة، بحسب وكالة أنباء "تاس": " وصل الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى "روستوف" بعد اختتام زيارته لكازاخستان وزار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية".

وأضاف بيسكوف:" أن الرئيس بوتين اطلع على نماذج جديدة من المعدات العسكرية واستمع إلى التقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وغيرهما من القادة العسكريين رافقوا الرئيس الروسي في جولته.
 

بوتين أوكرانيا كازاخستان