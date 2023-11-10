الزمالك يوقع عقوبة مالية على الثلاثي المتمرد

كشف أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، موعد الإعلان عن العقوبة المالية لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال متحدث الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي: «مجلس الإدارة سيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع الثلاثي لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة لهذا الأمر».

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، بالإضافة إلى عرض الثلاثي للبيع.