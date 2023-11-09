خرج ولم يعد.. ابحث معنا عن "مؤمن"

تغيب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عاما، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.

حرر والده محضرا بمركز شرطة كوم حمادة برقم 10922 إداري كوم حمادة في 3 نوفمبر الجاري.

على كل من يتعرف على صورته التواصل على الأرقام التالية:

قرية واقد – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة

01062953081

01005274939

01094373446