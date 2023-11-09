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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خرج ولم يعد.. ابحث معنا عن "مؤمن"

الطفل المتغيب
الطفل المتغيب
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تغيب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عاما، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.
حرر والده محضرا بمركز شرطة كوم حمادة برقم 10922 إداري كوم حمادة في 3 نوفمبر الجاري.
على كل من يتعرف على صورته التواصل على الأرقام التالية:
قرية واقد – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة
01062953081
01005274939 
01094373446

بمحافظة البحيرة اسماعيل محمد مصطفى مركز شرطة كوم حمادة كوم حمادة تغيب