خرج ولم يعد.. ابحث معنا عن "مؤمن"

تغيب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عاما، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.
حرر والده محضرا بمركز شرطة كوم حمادة برقم 10922 إداري كوم حمادة في 3 نوفمبر الجاري.
على كل من يتعرف على صورته التواصل على الأرقام التالية:
قرية واقد – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة
01062953081
01005274939
01094373446
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تغيب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عاما، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.
تغيب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عاما، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.