باحث اقتصادي: السيسي اهتم بالتنمية في سيناء حفاظا على الأمن القومي

قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال والاقتصاد والباحث بمعهد التخطيط القومي، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت خلال العقد الماضي على التنمية الشاملة من خلال تجفيف منابع الإرهاب في أرض الفيروز بالتوازي مع اجراءات تحسين المستوي المعيشي للفئات المهمشة الأولى بالرعاية والتحول من مجرد مناطق ذات دخول منخفضة إلى مدن أكثر انتاجية وجاذبة للاستثمار؛ موضحا أن الفترات السابقة شهدت إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه في البرامج الإجتماعية وتحديدا المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضاف رؤوف في تصريحات لـ " البوابة نيوز" أن الحكومة أنفقت أكثر من 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي علي تمويل أكثر من 152 مشروعًا بمختلف القطاعات التنموية تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة وتحلية المياه وتطوير شبكات الصرف الصحي و مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات وزيادة الخدمات الصحية بخلاف رفع كفاءة الطرق كجزء من جذب الاستثمارات للمحافظة وغيرها من الخدمات المتعلقة بتحسين جودة الحياة للمواطنين داخل محافظة شمال سيناء بإعتبارها جزء رئيسي من مبادرة حياة كريمة.

أوضح أن سيناء تمتلك مقومات سياحية كبيرة بمختلف أنواعها سواء الدينية التي هي محل اهتمام من الدولة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والسياحة الاثرية والتاريخية،و العلاجية في مناطق متفرقة من جنوب سيناء،و المؤتمرات، و الشواطئ والسفاري.

ذكر " رؤوف" أنه وفقا لأحدث تقارير صادرة وزارة السياحة والآثار؛ فإن هناك ما يقارب من511 منشأة فندقية في جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر بخلاف 439 مركزًا لممارسة الأنشطة البحرية ورياضة الغوص، و1869 مطعمًا سياحيًا ومحلًا لبيع الهدايا التذكارية تعمل بالتعاون مع أكثر من 120 شركة سياحية.

أشار إلى ضروة الإهتمام بذلك القطاع الواعد من شأنه تعويض الفجوة من العملة الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي خصوصا مع تحسن الإيرادات السياحية بنهاية العام المالي الماضي إلي 13.63 مليار دولار وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، بالإضافة لتوفير القطاع المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة و تحسين شبكات النقل والمواصلات بما في ذلك قطاع الطيران