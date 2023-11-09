الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية بين البلدين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال محادثاته مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في أستانا، أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بطريقة ودية.

وأشار بوتين - في حديثه، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه قريبًا سيشهد البلدان ذكرى مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاقية الأساسية بشأن حسن الجوار والتحالف بين روسيا وكازاخستان، موضحًا أن هذه الاتفاقية شكلت في الواقع أساسًا متينًا لتطوير العلاقات الودية المتعددة الأوجه بين موسكو وأستانا.

وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين بلدينا تتطور بشكل ثابت وناجح والأرقام توضح ذلك جيدًا".