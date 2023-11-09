دفاع كوريا الجنوبية: محادثات جارية بشأن الانضمام إلى طاقم قيادة الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "جيون ها-كيو"، إن المحادثات جارية بشأن سبل انضمام الجيش الكوري الجنوبي إلى طاقم قيادة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها تبذل جهودا لتعزيز التعاون مع القيادة للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف جيون- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس أن وسط جهود قيادة الأمم المتحدة، سعت كوريا الجنوبية مؤخرا إلى تعزيز التعاون مع القيادة، حيث من المقرر أن تستضيف البلاد أول اجتماع لوزراء الدفاع على الإطلاق للدول المرسلة لقيادة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة سبل التعاون، وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول عضوية كوريا الجنوبية المحتملة في قيادة الأمم المتحدة، على الرغم من أن وزير الدفاع "شين وون-سيك" تحدث بلهجة حذرة بشأن هذا الاحتمال.

في السياق.. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان اليوم أن وزيري دفاع كوريا الجنوبية شين وون-سيك ونظيره الأمريكي لويد أوستن، سيعقدان محادثاتهما الأمنية الثنائية السنوية، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة سبل تعزيز الردع الموسع الأمريكي ضد التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية ودعم التحالف، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التشاوري الأمني الخامس والخمسين، يوم الاثنين، والذي سيكون أول اجتماع شخصي بينهما منذ تولي شين منصبه الشهر الماضي.

ويخطط المشاركون من الولايات المتحدة و16 دولة أخرى لحث كوريا الشمالية على وقف "الأنشطة غير القانونية" والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتبني إعلان مشترك يدعو إلى رد جماعي في حالات الطوارئ المحتملة في شبه الجزيرة الكورية.