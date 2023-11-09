إفريسكيم بنك: التمويل أبرز تحديات قطاع الصناعات الإبداعية في أفريقيا

أكدت كانايو العواني، نائب رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" أنه لايزال هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الإبداعية ؛ وعلى رأسها محدودية الوصول إلى التمويل.

أوضحت في تصريحات علي هامش فعاليات القمة السنوية الثالثة لمؤتمر ومعرض IATF 2003 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 حتي 15 نوفمبر الجاري أن عدد من من رواد الأعمال المبدعين والمؤسسات الثقافية مازالوا يكافحون لتأمين الدعم المالي لمشروعاتهم ، في ظل التحديات الخاصة بانتهاك حقوق النشر بسبب ضعف منظومة القوانين وحماية حقوق النشر ومحدودية آليات التنفيذ ونقص الوعي.

قالت إن هناك فجوات فى البنية التحتية والتكنولوجية في مجال الاتصال المادي والرقمي، ومحدودية الوصول إلى مصادر الكهرباء الموثوقة، والاتصال بالإنترنت، والبنية التحتية لتوزيع المحتوى وتحقيق الدخل، ونقص القدرات و المهنيين من اصحاب المهارات في مختلف جوانب القطاع الإبداعي، بما في ذلك الإدارة والتسويق والإنتاج الفني وريادة الأعمال، ومحدودية الوصول إلى الأسواق الاقليمية والدولية.