بالفيديو والصور.. طرح أوبريت “يا فلسطين"

طرح عدد من نجوم الغناء الشعبي أوبريت “يا فلسطين”، وهو العمل الذي يأتي في ظل الاوضاع الحياتية الصعبة على الشعب الفلسطيني في ظل الحرب عليهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي من أول شهر أكتوبر الماضي .

الأغنية يشارك فيها عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومنهم حمادة الليثى وحنان احمد، احمد عامر، محمد سلطان، عمرو سلامة، احمد الباشا، حمزه الصغير، اسامة عوض ، يارا حبيب، حمدى امام .

الأوبريت حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومى، ألحان حماده المهدى، توزيع نوار البحيرى، هندسة صوتية محمد جودة، مدير تصوير محمود نانسى مونتاج وإخراج أحمد تيمو .

أكدت الجهة المنتجة للاغنية أنه سيجري تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المُشاركين، إلى أهالي غزة، تضامنًا مع الفلسطينين .

تقول كلمات الاغنية: “يافلسطين انتي لينا ومش هياخدك حد غيرنا يافلسطين مهما يحصل بكرة تاني هترجعيلنا قلبنا محروق عليكي مالي عمال يجرا ليكي مهما عملوا ومهما حاولو ربنا معاكي وحاميكي انتي عرضي وارضي ياللي جوا في قلوبنا تملي بكرة نتجمع في غزة وبكرة في الاقصي نصلي بناسها الطيبين مسيرها بكرة اي محنة تعدي ومن خيرها هناكل حتي لو كان رغيف هيقضي وهنعدي الظروف".